Україна: Перша ліга

Генеральний директор Чорноморця ексклюзивно для Football.ua розповів про підготовку клубу до нового сезону.

Одеський Чорноморець прийдешній сезон проведе у Першій Лізі. Очевидно, що в клубі ставлять завдання повернення до еліти українського футболу. Це завдання належить виконати Олександру Кучеру, який очолив команду ще навесні, але не зміг врятувати від пониження в класі.

Влітку Чорноморець дуже активно попрацював над формуванням складу і навіть продовжив контракт із найбільш зірковим футболістом – Ярославом Ракіцьким. Про кадрову роботу, вболівальників на стадіоні, базу у Совіньйоні після атаки рашистів та багато іншого в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua розповів генеральний директор Чорноморця Анатолій Мисюра.

"Ракіцький є прикладом для молодих виконавців"

— Анатолію Миколайовичу, Чорноморець провів активне міжсезоння: клуб провів чимало трансферів. Чи всі позиції тепер закриті, чи можемо очікувати ще трансферних новин?

— Погоджуюсь з вами, що клуб провів активне трансферне міжсезоння. Ми підсилили кожну ланку. Тренерський штаб бачить в новачках потужний імпульс, що допоможе у вирішенні головного завдання на сезон: повернення до Прем’єр-Ліги. Вважаю, що на даному етапі комплектацію команди завершено.

— Серед гравців, які поповнили команду: досвідчені Владислав Кулач та Олександр Скляр. Чи довго з ними тривали перемовини?

— Головне не процес, а результат – досвідчені гравці в команді. До того ж, один з них в недалекому минулому – найкращий бомбардир УПЛ. Впевнені, що гравцям не знадобиться багато часу, щоб адаптуватися в нашому колективі.

— Напевно, головною кадровою новиною стало продовження контракту із Ярославом Ракіцьким. Наскільки складно було його вмовити продовжити угоду з урахуванням того, що клуб гратиме цього сезону у Першій Лізі?

— Ракіцький — справжній професіонал. Якщо у когось були сумніви в цьому, то навіть невелика кількість ігор минулого сезону Ярослава за наш клуб все всім довела. Дії команди в захисті за присутності Ракіцького на полі виглядали впевненіше. Ми вдячні досвідченому захиснику і за ставлення до тренувань, ігор. А також за те, що є прикладом для молодих виконавців. Ярослав готовий до нових викликів.

— Якщо з завданням у Першій лізі все зрозуміло — підвищитися до УПЛ, то які завдання керівництво клубу ставить перед командою у Кубку України?

— Головне завдання в Кубку — пройти якомога далі. Рухаємось поступово.

— Ходили чутки, що новим тренером воротарів стане Андрій Дикань, але згодом з'явилася інформація, що він відмовився їхати до Одеси. Чим мотивував свою відмову?

— Про це коректно буде запитати самого Андрія Диканя. Ми не можемо відповідати за Андрія. Можливо, він вам сам все пояснить. Ми прийняли його позицію. І натомість задоволені тим, що вдалося розпочати співробітництво з Олександром Рибкою. Він відгукнувся на запрошення Олександра Кучера.

В чому переваги Рибки? Це й досвід: Динамо, Шахтар, Ліга чемпіонів, збірна України. Це й та обставина, що він закінчив кар’єру нещодавно. Він з нашими молодими голкіперами, як то кажуть, на одній хвилі. Віримо, що співпраця з Олександром Рибкою принесе Чорноморцю тільки позитивні моменти.

"У клубі робоча ситуація щодо виплати заробітної плати"

— Команда U-19 трансформувалася у Чорноморець-2. Навесні було багато дискусій в УПЛ, чи треба повертати чемпіонат U-21. Хтось вважає, що треба, хтось, що достатньо заявити другу команду до Другої ліги. Як ви на це дивитеся?

— Важливий фактор — фінансовий. Неважливо, як ми назвемо команду — U-19, U-21, U-45, вона має нормально харчуватися, тренуватися, відновлюватися. Має пересуватися на нормальному автобусі, бажано клубному. Це все гроші. Немаленькі. А так, я тільки за, щоб вихованці нашої академії грали, грали чимало. Проте футбол на чесному слові не будується…

— Наскільки ви задоволені тим, як працює УПЛ ТБ? Чи все влаштовувало ваш клуб?

— Ще зарано давати глобальні оцінки проекту. Але маємо констатувати факт: УПЛ ТБ відбулося в нашій країні. Є куди рухатись, безумовно. Ми вносимо свої пропозиції, як зробити продукт кращим, цікавішим для телеглядачів. І ми відчуваємо, що нас чують. Але повторю: досконалості немає меж.

— Матчі Першої ліги буде транслювати офіційний YouTube-канал ПФЛ. Чорноморець зможе щось заробити від цього показу?

— Ми ще проговорюємо це питання. Звичайно, відеоогляди ігор, тренувань, інтерв'ю з гравцями виходитимуть на нашому клубному каналі. Тут проста логіка – чим більше переглядів, тим більше у нас законних прав говорити про монетизацію продукту. Тому закликаємо наших вболівальників (а вони є і за межами України) підписуватися на наші соцмережі. Це взаємовигідна співпраця.

— У ЗМІ в травні писали про заборгованість по зарплаті. Яка ситуація зараз? Чи все вдалося врегулювати?

— ЗМІ ж мають щось писати. Іноді здається, що деяким вашим колегам, чим гірше ситуація в Чорноморці, тим їм краще. Не розумію, чому. У клубі робоча ситуація щодо виплати заробітної плати. По всій країні зараз непроста ситуація, але ми знаходимо фінансовий ресурс для вирішення цього питання в нашому колективі. Немає такого, що кілька місяців гравці, персонал, тренери сидять без грошей. Все працює в тому режимі, як має працювати.

"Маємо квоту 2000 вболівальників на домашні матчі"

— Останній домашній матч в УПЛ Чорноморець проводив з вболівальниками. Чи зможуть одесити підтримувати Чорноморець на трибунах і у Першій лізі? Яку квоту узгодили?

— Так, ми чекаємо вболівальників на першу домашню гру сезону. Маємо квоту 2000 глядачів. Будемо раді, якщо вона повністю буде вибрана нашими відданими фанами. Ми дуже довго до цього йшли, півтора роки. І буде дуже прикро, що всі зусилля — заради 100-200 глядачів.

— Якщо ж озирнутися на попередній сезон: що, на вашу думку, визначило такий невтішний результат для команди?

— Давайте вже дивитись лише вперед. Ми втратили можливість виступати в УПЛ. Значить, були на те передумови. Висновки зроблені. Відповідна робота тренерським штабом, я сподіваюсь, проведена. І вже 2 серпня станемо свідками початку нашого повернення у вищий дивізіон.

— Який матч Чорноморця у минулому сезоні ви б назвали найкращим?

— Важко знаходити позитив, коли команда не виконала завдання на сезон. Але особисто мені сподобалася домашня гра з Динамо. Вперше за багато років нас підтримали наші вболівальники. Команда переломила не зовсім вдалий хід поєдинку. Була дуже близькою, щоб вирвати перемогу — Денису Безбородьку не вистачило трохи влучності. Та й перемога б залишила нас в боротьбі за місце в УПЛ. Вдячний гравцям за той матч.

— Наприкінці лютого російські терористи поцілили по базі клубу у Совіньйоні. В якому вона зараз стані? Наскільки та історія вплинула на її функціонування?

— Базу почали відновлювати на наступний день. Звичайно, не все відразу. Поступово. І, певна річ, ця надзвичайна подія вплинула на підготовчий процес до матчів. Як, наприклад, було проводити відновлення без нормально функціонуючого басейну? Але знаходили можливість, ресурс і сили готуватись до ігор. Ворогу нас не зламати. Ми продовжуємо грати, не дивлячись на тривоги, прильоти і постійні загрози.