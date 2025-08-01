Завершилися три матчі нової кампанії другого за статусом дивізіону України.
Агробізнес — Лівий Берег, facebook.com/fclbkyiv
01 серпня 2025, 18:39
У рамках першого туру української Першої ліги-2025/26 у п'ятницю, 1 серпня, відбулися три матчі.
Гол із пенальті у виконанні Пабло Кастро в першому таймі приніс ЮКСА звитягу над Поділлям.
ЮКСА — Поділля 1:0
Гол: П. Кастро, 37 (пен.)
ЮКСА: Постемський — Ювхимець, Балаба, Жданович, Сабієв, Синьогуб (Кіреєв, 65) — П. Акасіу, П. Кастро (Лебедєв, 79), Ситников — Ромаріньйо (Жеребецький, 90+3), Харченко (Євдокимов, 79)
Поділля: Юрчук — Шкіндер, Савчук (Рудюк, 60), Азізов, Ніколишин — Лис, Козиренко, Сніжко — Шаврін (Сітало, 46) — Савін (Куліш, 46), Гемега (Профатило, 73)
Попередження: П. Акасіу, Кіреєв — Савін, Шаврін
Дубль Андрія Хоми дозволив Прикарпаттю впоратися з Вікторією.
Вікторія — Прикарпаття 0:2
Голи: Хома, 33, 38
Вікторія (стартовий склад): Кучерук — Ульянов, Новотрясов, Дудник, Рябий — Бойко — Сайтхалілов, Лебеденко, Сасовський, Книш — Євпак
Прикарпаття (стартовий склад): Бобинець — Жмуйда, Швець, Беспалько, Француз — Чушенко — Радульський, Соловйов, Цицюра, Проців — Хома
Максим Войтіховський теж відзначився двома голами, принісши Агробізнесу перемогу над Лівим Берегом.
Агробізнес — Лівий Берег 2:0
Голи: Войтіховський, 3, 26
Агробізнес: Підківка — Гаврушко, Сидоренко, Зінь, Богославський — Толочко (Палюх, 88), Теплий (Павлюк, 63) — Козак (Студенко, 75) — Сьомка (Шмигельський, 63), Войтіховський, Лень (Кузьмин, 88)
Лівий Берег: Механів — Соколов, Чуєв, Самар, Сіднней — Дедух — Косовський (Воробчак, 75), Д. Енріке (Гунічев, 63) — Різник (Сухоручко, 75), Галоян (Синиця, 63), Шастал
Попередження: Теплий, Підківка — Соколов, Дедух