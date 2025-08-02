У рамках першого туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 2 серпня, відбулися три протистояння.

Інгулець і Буковина поділили очки, не порадувавши результативними ударами.

Інгулець — Буковина 0:0

Інгулець (стартовий склад): Жилкін — Дубілей, Жовтенко, Малиш, Катрич — Волохатий, Бенедюк — Фарасєєнко, П'ятов, Могильний — Кисленко

Буковина (стартовий склад): Каневцев — Саків, Безуглий, Карась, Стасюк — Вітенчук — Дахновський, Плакса, Груша, Підлепенець — Бойчук

Попередження: Волохатий, Жовтенко — Карась

Ворскла у вольовому стилі впоралася з Феніксом-Маріуполь.

Ворскла — Фенікс-Маріуполь 2:1
Голи: Буренко, 57, Татарков, 67 (пен.) — Сидоренко, 4

Ворскла (стартовий склад): Лавута — Дворовенко, Червак, Шершень, Дмитрук — Пріхна, Семотюк — Войцеховський, Татарков, Байдал — Буренко

Фенікс-Маріуполь (стартовий склад): Жупанський — Янчак, Білий, Ременяк — Балан, Болденков, Петько, Корешков — Сидоренко, Непейпієв — Нич

Попередження: Пріхна, Червак, Байдал, Буренко — Петько, Балан

Тернопільська Нива зазнала поразки від Чорноморця.

Чорноморець — Нива Тернопіль 2:1
Голи: Скляр, 51, І. Когут, 77 — Галадей, 90+1

Чорноморець (стартовий склад): Аніагбосо — Ракіцький, Білошевський, Скиба, Романюк — Сухар — Хобленко, І. Когут, Габелок, Скляр — М. Когут

Нива Тернопіль (стартовий склад): Ольховий — Паламарчук, Михальчук, Демиденко, Буртник — Давидов — Угринюк, Резепов, Мисик, Тлумак — Напуда

Попередження: Романюк — Тлумак, Паламарчук, Посєвкін