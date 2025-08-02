У другому за статусом дивізіоні України завершилися ще три матчі.
Інгулець — Буковина, bukfc.com
02 серпня 2025, 18:59
У рамках першого туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 2 серпня, відбулися три протистояння.
Інгулець і Буковина поділили очки, не порадувавши результативними ударами.
Інгулець — Буковина 0:0
Інгулець (стартовий склад): Жилкін — Дубілей, Жовтенко, Малиш, Катрич — Волохатий, Бенедюк — Фарасєєнко, П'ятов, Могильний — Кисленко
Буковина (стартовий склад): Каневцев — Саків, Безуглий, Карась, Стасюк — Вітенчук — Дахновський, Плакса, Груша, Підлепенець — Бойчук
Попередження: Волохатий, Жовтенко — Карась
Ворскла у вольовому стилі впоралася з Феніксом-Маріуполь.
Ворскла — Фенікс-Маріуполь 2:1
Голи: Буренко, 57, Татарков, 67 (пен.) — Сидоренко, 4
Ворскла (стартовий склад): Лавута — Дворовенко, Червак, Шершень, Дмитрук — Пріхна, Семотюк — Войцеховський, Татарков, Байдал — Буренко
Фенікс-Маріуполь (стартовий склад): Жупанський — Янчак, Білий, Ременяк — Балан, Болденков, Петько, Корешков — Сидоренко, Непейпієв — Нич
Попередження: Пріхна, Червак, Байдал, Буренко — Петько, Балан
Тернопільська Нива зазнала поразки від Чорноморця.
Чорноморець — Нива Тернопіль 2:1
Голи: Скляр, 51, І. Когут, 77 — Галадей, 90+1
Чорноморець (стартовий склад): Аніагбосо — Ракіцький, Білошевський, Скиба, Романюк — Сухар — Хобленко, І. Когут, Габелок, Скляр — М. Когут
Нива Тернопіль (стартовий склад): Ольховий — Паламарчук, Михальчук, Демиденко, Буртник — Давидов — Угринюк, Резепов, Мисик, Тлумак — Напуда
Попередження: Романюк — Тлумак, Паламарчук, Посєвкін