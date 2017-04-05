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Европейский футбольный союз планирует ввести лимит на срок пребывание на своих постах высших чиновников своей организации.

Президент УЕФА Александр Чеферин, ранее установивший лимит пребывания на своей нынешней должности в 12 лет, предложил ввести такое же ограничение для высших европейских футбольных чиновников.

Если ежегодный конгресс Европейского союза в Хельсинки в мае одобрит это предложение (в чем нет сомнений), то, начиная с 1 июля 2017 года, руководители континентального футбола высшего ранга не смогут находиться на своих должностях дольше, чем 3 срока по 4 года.

Как полагает Чеферин и его единомышленники, причиной грандиозного скандала, приведшего к дисквалификациям президента ФИФА Зеппа Блаттера, главы УЕФА Мишеля Платини и ряда чиновников рангом ниже, стало то, что все они слишком привыкли к своим креслам.