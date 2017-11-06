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Экс-защитник Динамо Евгений Макаренко рассказал о своем переходе в Кортрейк.

В интервью программе ПроФутбол защитник Кортрейка Евгений Макаренко рассказал о расставании с Динамо.

"Динамо для меня действительно родной клуб, ведь отец привел меня сюда в 6 лет, и до 25 лет я был в структуре Динамо, прошел все ступеньки от ДЮСШ до первой команды, — сказал Евгений. – Однако когда у меня заканчивался контракт, со мной никто ни о чем не говорил. Ситуация была сложная, но для себя я решил, что в другой украинской команде играть не буду, поэтому оставался один вариант – зарубежный клуб".

"При этом особых вариантов за границей не было. Разговоров было много, но конкретное предложение поступило только от Кортрейка. Правда, после того, как тренером Динамо был назначен Александр Хацкевич, он предложил мне вернуться в команду. Я сказал, что подумаю, но потом перезвонил и сказал, что уже принял решение и его не изменю. Почему-то везде прошла информация, что я так и не перезвонил… Впрочем, для меня это все равно уже перевернутая страница".

"В Кортрейке меня приняли хорошо, в команде все помнят Андрея Тотовицкого, а сейчас там выступает Филип Будковский. К тому же я говорю по-английски, поэтому проблем с общением с другими ребятами тоже не возникло. Все условия меня устраивают, добираться до нашего маленького Камп Ноу удобно. Вот только попросил предоставить мне другую машину, побольше, ведь надо, чтобы в багажник помещалась детская коляска…"

В нынешнем сезоне Макаренко провел в составе Кортрейка семь матчей (540 минут), шесть раз выходя в основном составе и один раз – на замену. Еще пять раз Евгений оказывался в заявке на матч, но на поле не выходил.

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