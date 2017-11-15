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В деле о расследовании коррупции в Международной федерации футбола появились новые свидетельские показания.

Ключевой свидетель по делу о коррупции в ФИФА Алехандро Бурцако выступил в суде Нью-Йорка.

Бывший глава ведущей аргентинской спортивной маркетинговой компании Torneos Competincias рассказал суду о том, как телекомпании Fox Sports, Globo и Grupo Televisa давали взятки за право трансляции матчей чемпионатов мира от 300 тысяч долларов до 1,3 миллиона — сообщает The Guardian.

Всего по делу о коррупции проводится расследование в отношении более сорока должностных лиц, 23 уже признаны виновными. В их числе и Бурцако, которого обвиняли в мошенничестве и отмывании денег.

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