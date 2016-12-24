Англия

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо присоединился к списку недовольных рождественским расписанием, так как считает его не вполне справедливым.

Челси должен будет провести три матча за 10 дней в рождественский период, МЮ, Ман Сити и Тоттенхэм сыграют 3 матча за 8 дней, Ливерпуль – за 7, а Саутгемптон – и вовсе за 6.

Кроме того, Челси придется меньше ездить – всего 14 миль, в то время, как Вест Хэм для игр на выезде должен будет преодолеть 343 мили.

Стоит отметить, что Моуриньо не упоминал именно Челси, однако за словами португальского менеджера угадывается, кого именно он имеет в виду.

"Многие клубы ожидает напряженный график, но не все. Если проанализировать календарь, то есть несостыковки. Он выглядит так, будто кому-то хотели дать время на отдых, а кому-то – создать проблемы", — заявил Моуриньо.

"Но мы привыкли, ведь играем в Лиге Европы, а это турнир, который создает еще больше сложностей. Мы в этом убедились, Саутгемптон в этом убедился, Тоттенхэм тоже убедится чуть позже".

Стоит отметить, что МЮ ожидают матчи наименее сложные (на бумаге) матчи: соперники манкунианцев в среднем набрали лишь 17 пунктов, а наиболее сложными придутся игры Сток Сити, чьи оппоненты имеют в среднем по 33,6 очков.