Полузащитник Сандерленда Данкан Уэтмор спас трех тонущих пенсионеров.
ДАНКАН УЭТМОР, GETTY IMAGES
31 марта 2017, 11:35
Проходящий на Барбадосе курс реабилитации после травмы полузащитник Сандерленда Данкан Уэтмор проявил героизм спасая людей после морской аварии.
Катер, на котором находился 23-летний футболист, столкнулся с катамараном, которым управляла компания пенсионеров, отдыхающих на Карибах. Увидев, что в результате столкновения три человека оказались в воде и начали тонуть, Данкан бросился в воду и помог спасти тонущих.
"Это был вопрос жизни и смерти, — сообщил Sky News один из пострадавших. — Большое спасибо парню, что я не вернулся домой с отдыха в гробу".
Как стало известно, катамаран потерпевших двигался на большой скорости и не смог разминуться со встречным катером.
Полузащитник Черных Котов провел в нынешнем сезоне 14 поединков в Премьер-лиге, но из-за травмы, полученной в декабре, сезон для него завершился досрочно.