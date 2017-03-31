Англия

Полузащитник Сандерленда Данкан Уэтмор спас трех тонущих пенсионеров.

Проходящий на Барбадосе курс реабилитации после травмы полузащитник Сандерленда Данкан Уэтмор проявил героизм спасая людей после морской аварии.

Катер, на котором находился 23-летний футболист, столкнулся с катамараном, которым управляла компания пенсионеров, отдыхающих на Карибах. Увидев, что в результате столкновения три человека оказались в воде и начали тонуть, Данкан бросился в воду и помог спасти тонущих.

"Это был вопрос жизни и смерти, — сообщил Sky News один из пострадавших. — Большое спасибо парню, что я не вернулся домой с отдыха в гробу".

Как стало известно, катамаран потерпевших двигался на большой скорости и не смог разминуться со встречным катером.

Полузащитник Черных Котов провел в нынешнем сезоне 14 поединков в Премьер-лиге, но из-за травмы, полученной в декабре, сезон для него завершился досрочно.