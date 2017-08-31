Отец защитника Арсенала Шкодрана Мустафи, по совместительству являющийся агентом игрока, исключил возможность трансфера своего сына в другой клуб.
Шкодран Мустафи, Getty Images
31 августа 2017, 13:47
В последние дни немецкого бека активно связывали с переходом в Интер, который намеревался взять Шкодрана в аренду.
Тем не менее, похоже, что Мустафи не покинет Арсенал нынешним летом. Данную информацию сообщил отец защитника:
"Я являюсь агентом Шкодрана, при этом сейчас я просто отдыхаю у себя дома. Сегодня трансфер уже не состоится".
В нынешнем сезоне Мустафи отыграл за Арсенал 1 матч в АПЛ.