Англия

Отец защитника Арсенала Шкодрана Мустафи, по совместительству являющийся агентом игрока, исключил возможность трансфера своего сына в другой клуб.

В последние дни немецкого бека активно связывали с переходом в Интер, который намеревался взять Шкодрана в аренду.

Тем не менее, похоже, что Мустафи не покинет Арсенал нынешним летом. Данную информацию сообщил отец защитника:

"Я являюсь агентом Шкодрана, при этом сейчас я просто отдыхаю у себя дома. Сегодня трансфер уже не состоится".

В нынешнем сезоне Мустафи отыграл за Арсенал 1 матч в АПЛ.