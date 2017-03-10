Италия

Фиорентина представила планы на новый стадион, куда клуб Серии А надеется переехать к началу сезона 2021/22.

Новый стадион будет вмещать 40 000 человек, а первый ряд болельщиков будет находиться всего в семи метрах от поля.

Проект стоимостью 420 млн. евро будет построен в северо-западном пригороде Флоренции, а также будет включать в себя торговый центр, рестораны, гостиницу и новые транспортные связи.

"Это исторический день для нас. Я бы назвал это Фиолетовым Ренессансом ", — сказал владелец Фиорентины Андреа Делла Валле.

"Работа над проектом началась девять лет назад. Это большой шаг для Флоренции и всей Италии, но для этого потребуется немного терпения, может быть еще четыре года или около того".

Ожидается, что первый кирпич будет заложен в 2019 году, а строительство займет два года.

Клуб по-прежнему ищет финансовых инвесторов для проекта, но они надеются обеспечить необходимые средства.