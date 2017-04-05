Италия

Среда. 21.45, Неаполь, Сан Паоло, арбитр — Лука Банти.

Еще не успели улечься страсти после встречи Наполи и Ювентуса 2 апреля в чемпионате, и вот заклятые соперники снова сойдутся в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии. Выигранный дома со счетом 3:1 первый матч дает Ювентусу чуть больше шансов на итоговый успех, однако этот результат вовсе не гарантирует Старой Синьоре встречу в решающем поединке за трофей с Лацио.

Первый матч

Ювентус — Наполи 3:1

Голы: Дибала, 47, с пенальти, 69, с пенальти, Игуаин, 64 — Кальехон, 36.

Чтобы сполна воспользоваться форой в два мяча после первого матча, Ювентус просто обязан прежде всего строго сыграть в обороне. Однако, как справедливо заметил тренер туринцев Массимилиано Аллегри, ему было бы спокойнее, если бы та встреча закончилась со счетом 2:0, и сопернику предстояло бы забить 3 мяча для достижения итогового успеха. Так что гости постараются уже в дебюте встречи поразить ворота Наполи. Чтобы сполна воспользоваться форой в два мяча после первого матча, Ювентус просто обязан прежде всего строго сыграть в обороне. Однако, как справедливо заметил тренер туринцев Массимилиано Аллегри, ему было бы спокойнее, если бы та встреча закончилась со счетом 2:0, и сопернику предстояло бы забить 3 мяча для достижения итогового успеха. Так что гости постараются уже в дебюте встречи поразить ворота Наполи.

Именно поэтому в стартовом составе Юве могут появиться едва оправившиеся от травм Куадрадо и Дибала, которые в отсутствие Манджукича должны будут по мере сил помагать Игуаину, ни разу не встретившемуся с мячом в штрафной площадке своей бывшей команды в воскресенье, достойно ответить на психическую атаку трибун Сан Паоло.

Стоит отметить, что в последних двух поединках чемпионата Италии против Сампдории и Наполи основные футболисты команды Аллегри выглядели довольно вяло. То ли они уже успели "наесться" футболом в нынешнем сезоне, то ли их мысли полностью поглощены предстоящей встречей с Барселоной в Лиге чемпионов, но решение тренера Ювентуса немного перетасовать состав выглядит вполне логичным. Придут честолюбивые "дублеры"...

Что касается кадровых изменений в Наполи, то здесь у Маурицио Сарри полная свобода выбора. Скорее всего вернется в ворота Рейна, получивший незначительную травму в сборной Испании, а место на острие атаки может быть доверено не изысканному фантазеру Мертенсу, а куда более простому, но надежному Милику.

В последних 10 очных встречах в Неаполе 6 побед на счету Наполи (в том числе и приемлемые в данной ситуации — 2:0, 3:0 и две — по 3:1), 3 ничьи и 1 выигрыш у Ювентуса.

Ориентировочные составы

Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулям — Зьелински, Диавара, Хамшик — Кальехон, Милик, Инсинье.

Ювентус: Нето — Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Куадрадо, Хедира, Пьянич, Асамоа — Дибала — Игуаин.

Травмированы: Тонелли — Пьяца, Манджукич.

Слова​

Максимилиано Аллегри, тренер Ювентуса:

"Слишком много ненависти сопровождает наши поединки против Наполи, и это меня раздражает. А вот игры с таким классным соперником приносят истинное удовольствие, особенно если результат положительный. Нас ждут непростые полтора месяца: надо выйти в финал Кубка Италии, а потом, если мы туда попадем, выиграть этот трофей, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, сохранить первое место в Серии А... Очень важно правильно распределить силы между этими турнирами, которые одинаково важны для нас. Возможно, я произведу семь-восемь изменений в составе по сравнению с недавним матчем чемпионата в Неаполе, возможно — замены будут минимальные. Все это я решу непосредственно перед матчем. Определенно ворота будет защищать Нето и в основу вернется Алекс Сандро. Также я могу рассчитывать на всех, кроме Пьяцы и Манджукича".

Лоренцо Инсинье, нападающий Наполи:

"Я — единственный в команде коренной неаполитанец, поэтому у меня поединки против Ювентуса, нашего давнего врага, вызывают особенные чувства. Перед этими встречами я чувствую повышенную ответственность, ведь я знаю, что они значат для всего города. Да, я очень хочу забить, но главное — одержать победу с нужным счетом и выйти в финал, а там пусть хоть вратарь забивает все мячи! В Ювентусе много классных футболистов, и кто бы ни вышел на поле — это будут настоящие мастера. Наша задача — не дать им проявить свои лучшие качества".