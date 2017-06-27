Италия

Семья Делла Валле, которой принадлежит Фиорентина, выслушает предложения по покупке клуба.

Делла Валле приобрели Фиорентину в 2002 году, когда клуб был понижен до четвертого дивизиона из-за банкротства. При них Фиалки вернулись в Серию А и даже играли в Лиге чемпионов. Но в последнее время не наблюдается прогресса в результатах, что вызывает недовольство среди болельщиков Фиорентины.

"Учитывая недовольство части фанатов, владельцы Фиорентины сообщают, что готовы отойти в сторону и передать клуб в распоряжение тех, кто готов его купить и управлять так, как считает нужным", — гласит заявление на официальном сайте клуба.

"Наступило время сделать шаг тем, кто любит цвета клуба и верит, что может управлять им иначе и успешнее. Владельцы будут приветствовать конкретные предложения, но только от тех, кто любит Фиорентину и обладает необходимыми навыками, чтобы управлять таким требовательным клубом".

Ориентировочная стоимость сделки не называется.