Португалия

Football.ua выделяет самые важные события пятнадцатого тура португальского чемпионата.

Результаты тура:

Будничные победы Порту и Бенфики

В рамках 15-го тура действующие чемпионы Португалии в родных стенах принимали Риу Аве, а Порту также дома сразился с Маритиму. Между матчами лидеров была одна разница — Порту и Маритиму, в отличие от всех других команд, свой матч 15-го тура сыграли еще в середине декабря. Драконы абсолютно в характерном для себя стиле контролировали ход матча на протяжении всех 90 минут, не позволяя при этом сопернику создать хоть какую-то опасность у своих ворот.

Несмотря на подавляющее преимущество Порту в первом тайме и обилие моментов, забить им удалось лишь на последней минуте. Жота пробивал по воротам с линии штрафной, мяч отскочил к Браими, который протащил круглого и с острейшего угла поразил ближний угол ворот соперника. В середине второго тайма хозяевам удалось удвоить преимущество, тем самым практически убив интригу в матче.

На 85-й минуте встречи форвард Маритиму Дональд Джуссе забил невероятный по красоте гол, отправив мяч с дальней дистанции в ближнюю девятку ворот Касильяса. Чтобы понять, как развивалась игра и кто был хозяином на поле, следует привести один статистический факт — тот выстрел Джуссе стал единственным ударом гостей в створ ворот Порту за весь матч.

Орлы в этом туре принимали на Эштадиу Да Луш крепкий Риу Аве, который осел в первой десятке в турнирной таблице. К сожалению, гостям не удалось оказать должного сопротивления более опытному сопернику, ведь уже в первом тайме хозяевам удалось отличиться дважды. Сначала Митроглу чудом удалось избежать офсайда после паса от Пицци и спокойно с нескольких метров поразить ворота соперника, а под занавес первого тайма счет удвоил сам Пицци. 27-летний футболист классно протащил мяч, обыгрался в стенку с Жонасом, разобрался с защитником и здорово перекинул вратаря.

Во второй тайме хозяева просто-напросто бросили играть в футбол, однако Риу Аве оказалось не по силам наказать чемпиона. За весь второй тайм хозяева ни разу не пробили в створ ворот соперника, тогда как у Риу Аве было несколько опасных моментов. Сократить отставание от Орлов мог Кровинович, который протащил мяч по правому флангу, обыграл двоих соперников, но пробил точно в руки Мораесу.

Также шанс был у Элдона, которого практически вывели на рандеву с голкипером, но он решил первым касанием нанести удар по воротам, но мяч "срезался" с его ноги. Наконец, еще один момент был у того же Кровиновича — полузащитник сместился с левого фланга в центр и обводящим ударом попытался закрутить мяч в дальний угол. В этом моменте Эдерсон был просто на высоте — голкиперу, за которым, по слухам, охотится Барселона, удалось вытащить мяч с самого угла.

Гимараэш продолжает дышать в спину лидерам

В отчетном туре Витория Гимараэш отправилась на выезд к Ароке, которая, как казалось, смогла прийти в себя после провального старта сезона. В итоге, как и ожидалось, поединок выдался крайне упорным, моменты были как у одной, так и у другой команды, а исход поединка решил один-единственный удар. Случился он на 80-й минуте матча, а его автором стал форвард гостей Эрнани. Марега на фланге просто невероятно разобрался с двумя соперниками, ворвался в штрафную и получил по ногам. Свисток арбитра промолчал, но в нужном месте оказался Эрнани, который первым же касанием пробил на силу и открыл счет в матче.

В итоге, после сыгранных 15-ти туров в активе команды Педру Мартинша 30 очков, а это столько же, сколько и у Спортинга, который в этом туре наконец победил. В начале следующего года Витории предстоит пройти серьезное испытание — к команде в гости заглянет Бенфика. У Гимараэша есть целых две недели на небольшой отдых и подготовку к важнейшему матчу. Если же им удастся добиться успеха и в поединке с Орлами, то стоит не сомневаться, что с этой командой после этого начнут считаться все без исключения коллективы. Также стоит отметить, что при удачном стечение обстоятельств и ввиду нестабильности Спортинга и пертурбаций на тренерском мостике у Браги, Витория Гимараэш вполне может замахнуться на место в Лиге чемпионов. Понятно, что сейчас это кажется мечтой, но в истории бывали и не такие случаи.

Первая победа Жорже Симау

На этой неделе 40-летний специалист Жорже Симау, который в этом сезоне работал с Шавишем, приступил к своей работе в Браге. На своем посту он сменил Жозе Пезейру, который был уволен за провал команды в Лиге Европы и Кубке Португалии. Матч для дебюта календарь подарил тот, что надо — в гости к Браге заглянул Морейренсе, который находится в зоне вылета. Казалось, что для нынешней Браги такой соперник — не проблема, однако Оружейникам пришлось нелегко.

С самого начала матча стало понятно, что сегодня на классе победить у хозяев не получится. В первом тайме Канониры лишь раз пробили по воротам соперника, однако именно этот удар стал результативным. Андре Пинту подхватил мяч после навеса с угла поля и послал мяч в дальний угол ворот. Всего спустя 8 минут гостям удалось восстановить паритет в матче. Усман Драме получил мяч на подступах к штрафной, немного сместился в центр и пробил под перекладину. Прекрасный гол!

Во втором тайме Архиепископы больше владели мячом, однако моментов у обоих ворот практически не возникало. Когда дело шло к финальному свистку, хозяева заработали право на пробитие опасного штрафного. Эдуарду навесил в штрафную, где высокорослому защитнику Рикардо Феррейре удалось занести мяч в ворота. 2:1 — первая победа Симау у руля Браги. Очень интересно посмотреть, какой предстанет перед нами Брага после новогодних каникул, ведь за это время новый тренер уже вполне сможет внести коррективы в игру своей команды.

Сборная тура:

Вана (Фейренсе) — Эсгайю, Дуглас (оба — Спортинг), Сампайо (Боавишта), Бруно (Фейренсе) — Амараль (Витория Сетубал), Амаду (Эшторил), Махмудов (Боавишта), Браими (Порту) — Гедеш (Бенфика), Эдуарду (Брага)

Лучшие бомбардиры:

Турнирная таблица:

Александр Пузик, Football.ua