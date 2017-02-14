Испания

В ближайшее время у Сливочных может появиться новый спонсор в лице американской компании по производству спортивной одежды и обуви Under Armour.

По информации испанского издания Marca, стороны ведут переговоры о контракте, согласно которому мадридский клуб будет получать 150 миллионов евро ежегодно.

Если Реал и Under Armor сумеют договориться, то данная сделка станет рекордной для мирового футбола.

Спонсором Сливочных с 1998 года является Adidas, но они не довольны спонсорской суммой, которая на данный момент составляет 40 миллионов евро в год.

Under Armour также сотрудничает с Тоттенхэмом, который получает от американцев 10 миллионов фунтов в год.