Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике встал на защиту нападающего своей команды Лионеля Месси после того, как футболиста дисквалифицировали на четыре матча отбора к ЧМ.

Напомним, что ФИФА приняла решение дисквалифицировать Лео на четыре матча отборочного турнира к ЧМ из-за оскорблений футболистом бокового арбитра матча Аргентина — Чили Марсело Ван Гассе.

Также Месси не сможет помочь Барселоне в матче чемпионата Испании против Гранады из-за перебора желтых карточек.

Наставник Блаугранас настаивает на том, что несмотря на все обвинения, Месси безупречно ведет себя на футбольном поле.

"Лионель очень уважительно относится к судьям. Мы должны ценить это, учитывая то, что он лучший футболист в мире", — сказал Энрике.

"Месси всегда находится под давлением и все следят за каждым его шагом. Его поведение безупречно".

"Конечно, нам бы хотелось рассчитывать на Месси в матче с Гранадой, но отдых пойдет ему на пользу".

Напомним, что помимо Месси поединок против Гранады пропустит защитник Барселоны Жерар Пике.

