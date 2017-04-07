Испания

Полузащитник Реала Тони Кроос выразил благодарность главному тренеру команды Зинедину Зидану.

У Кроса с Зиданом сложились великолепные отношения, немец считает, что наставник улучшил команду после того, как возглавил ее.

"Когда Зидан становился главным тренером ситуация в клубе и в команде не была идеальной, но он все изменил", — сказал Тони.

"Мне нравится работать с ним, у нас очень хорошие отношения, мы одинаково мыслим относительно стиля игры, также Зидан придает мне чувство важности в команде".

"Благодаря ему в этом сезоне мы боремся за чемпионат Испании и Лигу чемпионов".

"Он был одним из лучших футболистов в истории футбола, поэтому все его слушают".

"Благодаря своему опыту Зидан дает нам много полезных советов о каждой проблеме, с которой нам приходится сталкиваться на футбольном поле. Он всегда готов помочь и дать совет", — добавил полузащитник.

Напомним, что в следующий туре Реалу предстоит сыграть мадридское дерби с Атлетико. Матч состоится 8-го апреля в 17:15.