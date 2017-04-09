Испания

Королевский клуб намерен переманить полузащитника Челси Нголо Канте в свою команду.

По информации Le10 Sport, боссы Реала были впечатлены качеством футбола, которое демонстрирует Канте в этом сезоне. Источник сообщает, что в ближайшее трансферное окно "сливочные" сделают все для того, чтобы переманить француза в столицу Испании.

Сообщается, что Реал готов заплатить за полузащитника около 60 миллионов евро.

Напомним, что в Челси Нголо перешел из Лестера прошлым летом за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл за лондонский коллектив 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.