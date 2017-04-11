Испания

Football.ua подводит итоги тридцать первого тура чемпионата Испании.

Реал не смог удержать победу над Атлетико, Барселона упустила прекрасный шанс настигнуть Сливочных, Осасуна добилась второй победы кряду, а Эйбар продолжает борьбу за место в еврокубках — об этом и многом другом в итогах 31-го тура Примеры.

Результаты тура:

Реал подтвердил свой класс, но...

Матч Реала и Атлетико на Бернабеу ожидался с особым предвкушением. Обе команды находились в прекрасной форме, а очевидного фаворита выделить было весьма трудно. Накануне поединка мир разделился на две части. Одни полагали, что Реал, пусть и с трудом, но все-таки победит Матрасников, а другие были уверены, что Симеоне снова сможет загнать бланкос в тупик, что до предела обострит борьбу за чемпионство.

В итоге Реал играл лучше Атлетико практически на протяжении всего матча и вполне заслуживал победы, однако гости воспользовались расконцентрацией соперника и сравняли счет. О голе Атлетико хочется поговорить подробнее. После матча все кому не лень начали обвинять во всех грехах вышедшего на замену Начо Фернандеса. Испанец вступил в игру после травмы Пепе и именно из его зоны забивал Гризманн. Но стоит ли винить во всем одного Начо? Давайте разбираться.

Вина Начо в пропущенном голе есть, и это не вызывает никаких сомнений, но давайте вспомним как легко мяч добрался до Гризманна. Савич со своей половины поля (!) отдал пас на Коке, тот в одно касание отпасовал назад на Габи, который также в одно касание послал мяч в центр поля на Корреа. Анхель принял мяч и вторым касанием вывел Гризманна один на один. Француз с буллитом справился. После десятков просмотров видео гола возникает сразу несколько вопросов, но дабы немного снять вину с Начо поинтересуемся вот чем. Почему Серхио Рамос не успел вернуться в свою зону, а главное — что делал Модрич, когда Корреа спокойно принимал мяч в центральной зоне и почему хорвата оставили одного без поддержки?

С Каземиро ответственность снимается, потому что бразилец пошел в активный прессинг, но вот по Иско и Васкесу вопросы остаются. Атака шла по правому флангу, что заставило Иско "сесть" ниже, но испанец опустился слишком глубоко, что в итоге облегчило жизнь Корреа. А что Васкес? Лукас и вовсе почему-то задержался на противоположном фланге, а когда понял, что дела плохи, то было уже поздно. Испанец попытался догнать Корреа, однако это не имело никакого смысла — Начо уже позволил получившему мяч Гризманну избежать офсайда и первым же касанием поразить ворота Кейлора Наваса. Малейшая расконцентрация игроков Реала привела к голу соперника, что не может не волновать Зидана и его штаб перед матчами с Баварией.

Несмотря на итоговый счет и тот самый печальный момент с голом, игру Реала можно характеризовать с положительной стороны. Бланкос были сильнее Атлетико и весь матч диктовали свои условия, но минутная расслабленность в играх с таким соперником — непозволительная роскошь. Сейчас в Испании с некоторой опаской ожидают матч с Баварией ввиду того, что в распоряжении Зидана осталось лишь два центральных защитника, но почему-то есть уверенность в том, что Начо картины не испортит. Зачастую, когда все ожидают некоего провала от конкретного футболиста, то он выдает хороший матч, а ошибаются те, от кого подобного и не ждали.

Барселона не воспользовалась подарком от Атлетико

Сине-гранатовые выходили на матч с Малагой уже зная, что Реал потерял очки, а это, несомненно, послужило дополнительной мотивацией. В случае победы Барселона догоняла бы своего главного соперника в турнирной таблице, однако команда Энрике умудрилась уступить Малаге. Да-да, Малаге, которая во второй части сезона проигрывала всем и вся и рисковала вылететь из Примеры. Фанаты Барселоны после потери очков Реала пребывали чуть ли не в экстазе и практически не сомневались в победе своей команды, но Барселона подвела.

Понятно, что гости владели подавляющим территориальным преимуществом, но в остальном Барса не была похожа сама на себя. Конечно, моменты у ворот Анчоусов возникали, однако по итогам матча именно хозяева нанесли больше ударов в створ (4 против 3). Удивляет, не правда ли? И здесь стоит только догадываться, в чем кроется причина провала блаугранас. То ли ничья Реала сыграла с Барселоной злую шутку, то ли дело в банальной удаче соперника. Как итог, сине-гранатовые упустили реальный шанс настигнуть Реал в турнирной таблице, а интрига в борьбе за чемпионство понемногу начинает исчезать.

Не можем оставить без внимания действия в этой игре главного арбитра матча Хиля Мансано. Испанец то и дело принимал неправильные решения, однако о предвзятости в этом случае говорить не приходится. Мансано ошибался в обе стороны. Можно вспомнить, как был назначен штрафной удар в ворота Малаги, хотя следовало указывать на одиннадцатиметровый или же тот момент с голом Пеньяранды. На повторе было видно, что офсайда не было, но все же лайнсмен умудрился увидеть в этом эпизоде положение вне игры.

После матча наставник Барселоны Луис Энрике остался крайне недоволен решениями арбитра, а в особенности удалением Неймара. Бразилец в середине второго тайма получил второй горчичник, чем очень подвел свою команду, но Энрике почему-то решил "напихать" не своему подопечному, а арбитру. Луис в саркастичной форме заявил, что арбитры как-то по-особенному интерпретируют моменты в играх Барселоны, при этом прозрачно намекая на предвзятость судей.

После подобных матчей Энрике все-таки стоит искать проблемы в своей команде, а не пенять на судейскую бригаду. Пусть арбитраж в этом поединке и не был на должном уровне, однако Барселона проиграла не из-за судей. Кстати, об удалении Неймара. Уже сегодня дисциплинарный комитет вынесет решение, согласно которому бразилец пропустит Эль Класико. Неймар позволил себе рукоплескания в адрес четвертого арбитра, а подобные эпизоды редко остаются без внимания. Чтобы там в будущем не говорил Энрике по этому эпизоду, виноват в дисквалификации будет только его подопечный.

Севилья прервала череду неудач

Уже на 25-й минуте матча Севильи и Депортиво счет был 2:2. Гостям удавалось дважды сравнять счет в игре, однако это не останавливало Нервионцев и они в итоге добились своего. Первая победа за шесть матчей. Неплохо, как для недавнего претендента на чемпионство. А если серьезно, то команде Сампаоли наконец удалось воплотить свое огромное преимущество в голы. Именно этого не хватало Севильи в недавних домашних матчах.

Если же андалусийцы продолжать играть в той же манере, то вполне возможно, что команде удастся серьезно побороться с Атлетико за третье место. Для этого игрокам Севильи снова стать единым целым и выкинуть из головы недавние провалы. Также нельзя забывать о Сампаоли. Только тренера перестали сватать в Барселону, как пошли слухи о сборной Аргентины. Нет сомнений, что подобные разговоры явно не идут на пользу коллективу, так что руководству клуба следует как можно быстрее "разобраться" с наставником. В этом контексте варианта всего два — продление контракта или же уход. Третьего не дано.

Завершение целой эпохи

8 апреля уже экс-спортивный директор Севильи Рамон Мончи попрощался с клубом и его болельщиками. Сначала в сети появилось видео, где фанаты Нервионцев не стали дожидаться матча своей команды и выхода функционера на поле и решили поблагодарить Мончи. Сам директор не смог сдержать слез, но это и не удивительно, ведь он проработал в Севилье целых 17 лет.

А вот так Мончи простился с болельщиками на Рамон Санчес Писхуан. На газон вынесли все трофеи Нервионцев, выигранные за время работы функционера, а сам Рамон снова не стал сдерживать эмоций.

Вот так нужно прощаться с легендами!

Вильярреал нокаутировал Атлетик

В игре Вильярреала и Атлетика решалось, кто же будет фаворитом гонки за пятое место в чемпионате. В итоге Желтая Субмарина продемонстрировала агрессивный футбол и заслуженно обыграла своего соперника. Баски в начале матча были активны, однако забить удалось именно хозяевам. Атлетику не понадобилось много времени на раскачку после пропущенного гола и уже несколько минут спустя статус-кво был восстановлен.

Парадоксально, но во втором тайме Атлетик заиграл еще лучше, но Вильярреал дважды огорчил соперника. Определяющим стал гол Бакамбу на 47-й минуте матча, ведь после него хозяева в своем стиле отошли в защиту и предпочли играть на контратаках. В итоге это уже через 15 минут принесло свои плоды, после чего Атлетик не смог вернуться игру. На это даже не повлияло удаление Руиса на 74-й минуте встречи.

В итоге Вильярреал оторвался от Атлетика на 4 балла и теперь является безоговорочным фаворитом на пятое место. Атлетику и кампании следует серьезно постараться, чтобы сместить Субмарину с этой позиции.

Эйбар заставляет конкурентов нервничать

Выездные победы над Вильярреалом и Сельтой и домашняя виктория в игре с Лас Пальмасом. И это речь идет о прошлых трех турах. Впечатляет. Эйбар набрал отличную форму и теперь всерьез борется за пятое место в Ла Лиге, что не может не вызывать уважения.

Календарь у Оружейников весьма сложный, однако давление на команду оказывается минимальное. Футболистам нужно продолжать делать любимое дело, не особо задумываясь о Лиге Европы. Витая в облаках, Эйбар спокойно может оказаться даже на девятом месте, но очень хочется, чтобы у подопечных Хосе Мендилибара все получилось. Очень привлекает их игра в этом календарном году.

Что касается конкретно матча с Сельтой, то Эйбар практически не испытал проблем на Балаидосе, а это редко удается даже Реалу с Барселоной. На первых ролях снова оказались Кике, Энрич и Педро Леон, которые являются главными "виновниками" последних успехов команды. Сельта, хоть и больше владела мячом, создала крайне мало реальных моментов и заслуженно уступила. Наверняка Кельты уже мысленно находятся на матче против Генка в Лиге Европы, который состоится уже послезавтра.

Нельзя не упомянуть про травму Джузеппе Росси. В ближайшие дни игрок перенесет операцию на колене, а на восстановление уйдет около полугода. Очень жаль итальянца, который только набрал отличную форму и начал попадать в стартовый состав. Третий разрыв крестообразных связок в карьере. Просто кошмар.

Борьба Гранады подходит к концу?

Несмотря на провальную игру в прошлых матчах, тренер Гранады Лукас Алькарас вновь доверил место в стартовом составе украинцу Артему Кравцу. Увы, форвард в очередной раз надежд не оправдал. За первый тайм Артем нанес всего два удара в сторону ворот Валенсии, а в остальном его не было и видно. В итоге Кравец не появился на поле после перерыва, что было весьма логично.

Что касается самой игры, то Валенсия с первых минут завладела преимуществом, а исход поединка был предрешен уже в первом тайме. Симоне Дзадза за две минуты дважды поразил ворота Очоа, после чего интрига в матче пропала. Во втором тайме Летучие Мыши забили еще, а вышедший на замену вместо Кравца Эсекьель Понсе забил гол престижа, тем самым показав пример украинцу.

Вчера же Гранада уволила Лукаса Алькараса и назначила на пост главного тренера Тони Адамса, который лишь на прошлой неделе стал спортивным директором клуба. Легенда Арсенала будет тренировать Насридов как минимум до конца сезона. Почему-то кажется, что с приходом Адамса Кравец уже не будет располагать таким доверием и чаще будет оставаться на скамейке запасных.

До конца чемпионата остается всего семь туров, а Гранада так и не может приблизиться к 17 месту. Отставание от Леганеса составляет семь очков, а в то, что Насридам удастся отыграть это отставание практически не верится. Похоже, что следующий сезон Гранада начнет в Сегунде и наверняка без Артема Кравца.

Осасуна: пациент скорее жив?

Памплонцы снова победили! По игре Осасуна не была лучше Леганеса, однако удача в этот вечер была именно на стороне хозяев. В случае победы Леганес снимал практически все вопросы о сохранении прописки, но команде даже не удалось набрать одного очка. Вся борьба Леганеса впереди, а что касается Осасуны, то здесь нечего сказать, кроме лестных слов.

Печалит одно — слишком поздно памплонцы взялись за дело. Будем откровенны — шансов остаться в Примере по итогам сезоне у Осасуны практически нет. В следующем туре команде предстоит сразиться с Атлетико на Висенте Кальдерон. После этого матча можно будет окончательно сделать вывод, улучшилась ли игра Осасуны за последнее время или просто команде в прошлых матчах сопутствовала удача.

Красивая победа Лас Пальмаса, непростая виктория Эспаньола

Лас Пальмас уже не удивляет. Команда ужасно играет на выезде, зато в родных стенах устраивает горячий прием любому сопернику. На этот раз пришла очередь Бетиса. Андалусийцы неплохо оборонялись в первом тайме, однако Пальмам все-таки удалось забить на последних минутах. После перерыва Бетис стал открываться, что привело к еще трем голам хозяев. Бетис, в свою очередь, смог отличиться лишь раз. С турнирной точки зрения этот матч практически ничего не решал.

Похожая история и с Эспаньолом. Попугаи так же, как и Лас Пальмас, добиваются результата в родных стенах, тогда как в гостях возникают серьезные проблемы. В этом туре команда из Барселоны противостояла Алавесу, а исход поединка предрешил точный выстрел одного из лидеров команды — Пабло Пьятти. Эспаньол наверняка еще надеется оказаться в первой шестерке, однако кажется, что выше девятого места команде подняться не удастся.

Сосьедад не позволил Эйбару оставаться на 6 месте

Обыграв на выезде Сельту, Оружейники обогнали в турнирной таблице Атлетик и Реал Сосьедад, что позволило команде занять шестую еврокубковую строчку. Однако радовался Эйбар недолго — в последнем матче 31-го тура Реал С дома не испытал проблем в игре с хихонским Спортингом. Это позволило баскам обойти в таблице Атлетик и Эйбар.

Реал не побеждал на протяжении последних четырех матчей, так что победа над Спортингом была нужна команде как воздух. Уже в следующем туре Реалу предстоит отправиться на Камп Ноу, тогда как конкуренты в борьбе за место в ервокубках будут противостоять командам из второй десятки.

Интересные факты и цифры тура:

0 — Малага является первой командой, которой удалось не пропустить от Барселоны в обоих матчах сезона.

1 — Неймар заработал первое удаление в Ла Лиге.

4 — Реал не может обыграть Атлетико на Сантьяго Бернабеу вот уже 4 матча Ла Лиги (3 поражения, 1 ничья).

10 — Последний раз Барселона проигрывала на Ла-Росаледа в 2003 году (1:5). С тех пор сине-гранатовые 8 раз побеждали, а еще два раза была зафиксирована ничья.

13 — Севилья в матче с Депортиво нанесла 13 ударов в створ ворот соперника — лучший результат команды под руководством Хорхе Сампаоли.

8 — Кейлор Навас пропустил от Атлетико больше голов (8), чем от любой другой команды.

50 — Зинедин Зидан провел у руля Реала 50 матчей.

100 — Карлос Вела поучаствовал в 100 голах своей команды за 200 матчей (63 гола и 37 ассистов).

2 — Хаби Прието сделал 2 ассиста в одном матче впервые с августа 2014 года.

14 — Хонатан Виера является самым полезным игроком Лас Пальмаса (7 голов и 7 передач).

20 — Бетис пропускает на протяжении последних 20 матчей Ла Лиги — худшая серия команды с февраля 2000 года.

2 — Впервые с января 2014 года Осасуна смогла победить в двух матчах кряду.

50 — Эйбар набрал 50 очков в Ла Лиге, а это лучший результат в истории клуба.

10 — Педро Леон в текущем сезоне забил 10 голов — больше любого другого полузащитника чемпионата.

2 — Симоне Дзадза оформил первый дубль в футболке Валенсии.

4 — Эспаньол выиграл свои последние 4 матча в родных стенах.

Список бомбардиров:

Список ассистентов:

Турнирная таблица:

Расписание следующего тура:

Александр Пузик, Football.ua