Испания

Капитан Реала Серхио Рамос хотел сэкономить на налогах с продажи своих имиджевых прав, но в итоге все получилось наоборот.

По данным Football Leaks, Серхио Рамос также оказался в числе тех, кто хотел укрыться от громадных испанских налогов. Об этом сообщает elmundotoday.com.

Капитан Реала создал сразу три компании на Виргинских островах, которые являются так называемым "налоговым раем" – Ramasa, Sergiasa и Campeones. Однако из-за ошибки Рамосу не только не удалось сэкономить – он заплатил вдвое большую сумму, чем полагалось в 2011 и 2012 годах.

Благодаря нерасторопности футболиста испанская казна пополнилась дополнительными 7,3 млн евро. По сути, Рамос не совершил правонарушения и поэтому испанская прокуратура не планирует подавать иск в суд.