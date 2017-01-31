Украина

Главный тренер Черноморца Александр Бабич остался доволен, что клубу удалось сохранить большинство футболистов, но крайне обеспокоен отсутствием забивного форварда.

"Слава Богу, мы сохранили наш костяк и хотим усилиться точечно. Понимаем, что не так много времени остается, но очень верим, что все-таки найдем квалифицированных исполнителей", — сказал Бабич в интервью телеканалу Футбол 1.

"Какая позиция – самая проблемная? Это, конечно, нападающий, который будет забивать. Потому что создаем моменты – хоть и не так много – которые надо реализовывать. Думаю, это головная боль многих команд".

"Я очень доверяю ребятам. Лидерские качества проявляет Люлька и Коркишко. Есть они и у Саши Андриевского. Есть группа игроков, которые могут завести команду".

Первым официальным матчем Черноморца после зимней паузы станет поединок против Карпат, который запланирован на 25 февраля.