Украина

Стало известно место проведения ближайших домашних матчей донецкой команды в чемпионате Украины.

"В Сумах сказали, что к весне стадион готов не будет. То у них с подогревом проблемы, то с кадрами", — заявил в интервью телеканалу Футбол спортивный директор Олимпика Алексей Антонов.

"Скорее всего, нашим домашним стадионом будет Арена Львов, хотя было также предложение от Днепр-Арены. Насколько я знаю, туда уже Сталь заходит".

"Пока речь идет о первых трех домашних матчах. Устные договоренности есть, нам все подтвердили, и уже после сбора в Турции буду разговаривать с хозяевами стадиона. Наш человек в Киеве сейчас готовит документы, и если президент клуба подтвердит, Зарю будем принимать во Львове", — добавил он.

Ранее домашние матчи Олимпик проводил в Киеве на стадионе имени Банникова, а позже переехал в Сумы на Юбилейный.