Украина

По словам главного тренера Олимпика Романа Санжара клуб подписал договоры с форвардом Михаилом Сергийчуком и защитником Евгением Захарченко.

Наставник донецкой команды сообщил в интервью каналу Футбол 1, что после продолжительного просмотра в клубе таки решились предоставить контракты двум футболистом. Ранее, официально стал игроком Олимпика лишь Иван Брикнер.

"Конечно, Олимпик больше потерял. У ушедших футболистов было больше опыта и игровой практики. Те ребята, которые пришли, их надо готовить", — начал Санжар.

"Контракты подписаны с Брикнером, Сергийчуком и Захарченко. Ермаченко пока на просмотре, мы хотим сыграть несколько матчей, и только потом будем принимать решение", – резюмировал главный тренер Олимпика.

Последним клубом Сергийчука был Верес, Захарченко – Черноморец, где он выступал за молодежную команду.

Напомним, этой зимой из пятой команды УПЛ ушли форвард Лысенко (Атырау, Казахстан, с.а.), защитник К.Петров (Нефтчи, Азербайджан, ), полузащитник Драченко (Зирка, с.а.), нападающий Корнев (?, с.а.), полузащитник Танчик (Дьирмот, Венгрия, с.а.), а также защитник Барановский (?).