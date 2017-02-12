Украина

Горняк-Спорт взял в аренду на полгода голкипера Ворсклы Александра Ткаченко.

Напомним, недавно стало известно о том, что полтавская Ворскла продлила контракт со со своим голкипером Александром Ткаченко.

Как сообщает официальный сайт Ворсклы, Ткаченко поставил свою подпись под новым личным контрактом с полтавчанами, который рассчитан на 1 год с опцией продления еще на один сезон.

Тем не менее, как информирует издание Sport Arena, полтавчане решили отдать своего стража ворот в коллектив первой лиги Горняк-Спорт для получения игровой практики, ведь в текущем сезоне Ткаченко выступал исключительно за молодежный состав Ворсклы, отыграв 12 матчей (все — в основе).

В новой команде вратарю Ворсклы придется бороться за место в основном составе с Антоном Ситниковым и Никитой Крюковым.

Первую часть сезона Горняк-Спорт закончил на 15 месте, имея при этом в своем активе 19 очков после 20-ти сыгранных туров.