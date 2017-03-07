Украина

Полузащитник Шахтера Фред может вновь пропустить длительный срок из-за дисквалификации.

Полузащитник Шахтера Фред может получить повторную дисквалификацию за положительную допинг-пробу.

Антидопинговое агентство (WADA) оспорило предыдущий вердикт в отношении футболиста — дисквалификацию на полгода. Игрока ожидает новая дисквалификация, срок которой неизвестен.

Отметим, что донецкому клубу, скорее всего, было известно о дисквалификации ранее, из-за чего Фред отсутствовал в заявке на гостевой матч чемпионата Украины против Волыни (0:1).

Следует ожидать, что матч 21-го тура чемпионата Украины против луганской Зари Фред сыграть тоже не сможет.