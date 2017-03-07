Украина

Тренеры сборной Украины получают все, что положено им по контракту.

В украинской прессе появилась информация о том, что тренерский штаб сборной Украины в течение последних трех месяцев, якобы, не получает зарплату.

По словам советника тренерского штаба нашей национальной команды Николая Василькова, данная информация не соответствует действительности.

"Эта информация не соответствует действительности. Тренерский штаб получает все, согласно контракту. Это касается всех персоналий, которые там работают. И нет никаких задолженностей", — сказал Васильков.

Напомним, что 18 марта сборная Украины отправится в Австрию, где начнет подготовку к матчу с Хорватией в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2018, который состоится 24 марта.

Football.ua