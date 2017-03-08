Украина

Экс-игрок Днепра, Шахтера и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Сергей Нагорняк поделился мнением о предстоящем поединке 21-го тура Премьер-лиги Заря — Шахтер.

- По своей вывеске матч в Харькове обещает быть интересным. Несмотря на то, что не будут играть арендованные футболисты, встретятся команды, занимающие первое и третье места в турнирной таблице. Но сегодня Горняки на голову сильнее всех в чемпионате, где осталось лишь одно дерби: Шахтер – Динамо.



- Может ли контратакующая тактика с Бонавентуре на острие иметь успех против Шахтера?

- Время покажет. Против Ворсклы луганчане продемонстрировали неплохую контригру, однако не думаю, что такой номер пройдет и с Шахтером. Петряк, Соболь… Я понимаю главного тренера Зари, которому нужно набрать состав на предстоящий матч. В команде много арендованных у Шахтера футболистов. Если бы все они играли – было бы интереснее.



– Шахтер проводит тяжелые матчи, но забивает решающие мячи во втором тайме. Способна ли Заря сыграть в защите более собранно, чем Ворскла и Волынь?

- Матч с Ворсклой был последствием ответной встречи с Сельтой. С Волынью Горняки думали о том, что быстро забьют, были недонастроенными и немотивированными. Не думаю, что это повторится с Зарей. Уверен, раны уже зализали. Дальше Шахтер будет входить в тот ритм, который мы видели.



- Матч пройдет в Харькове. Станет ли это мотивирующим фактором для Горняков? Получит ли Заря свою порцию симпатий?

- Сложно сказать однозначно, но в Харькове любят хороший футбол. А матч первой и третьей команд чемпионата стоит того, чтобы прийти на стадион и поддержать игроков.

Напомним, что матч Заря — Шахтер пройдет в Харькове 12 марта. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона

Football.ua