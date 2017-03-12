Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поддерживает идеи гендиректора Шахтера Сергея Палкина по изменению регламента чемпионата Украины.

Палкин предложил со следующего сезона внести изменения в регламент украинской Премьер-лиги. Гендиректор Шахтера предлагает, чтобы команды после игр в 2 круга делились на 2 шестерки. Но при этом "12-я команда выбывает сразу, клубы, занявшие 11-е и 10-е места, будут играть стыковые матчи с командами из Первой лиги, которые займут, соответственно, 2-е и 3-е место в турнирной таблице. Затем команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи с командой, которая участвует в еврокубках".

Тренер Олимпика Роман Санжар с одобрением воспринял эту идею.

"Надо разговаривать. Надо стараться сделать так, чтобы было интереснее, чтобы все были мотивированы. Надо взвешивать все плюсы и минусы. Лично я был бы не против", — заявил Санжар телеканалу Футбол.

Стоит отметить, что наставник Днепра Дмитрий Михайленко также поддерживает данное предложение.