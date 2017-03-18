Украина

17:00, Полтава, стадион Ворскла им. Бутовского, арбитр Виталий Романов. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Отчетную встречу Ворскла вряд ли будет проводить в хорошем расположении духа. Подопечные Сачко умудрились потерять шансы догнать Черноморец, ведя по ходу матча с Олимпиком в два гола. Подобные конфузы тяжело бьют по психологии игроков, для которых оставшаяся часть чемпионата будет носить преимущественно формальный характер.

Усугубляет ситуацию и открытое письмо Василию Сачко от болельщиков. Ультрас опровергли факт такого обращения, но осадок ведь остался.

На фоне психологического упадка Ворсклы совсем другое настроение у футболистов Зирки. Еще бы, в прошлом туре кропивничане одолели киевское Динамо. При этом, речь идет о победе в два гола. Думается, подобные успехи окрыляют, главное направить энергию футболистов в нужное русло.

Особое внимание в составе Зирки будет приковано к Адеринсоле Эсеоле, который был признан лучшим футболистом прошлого тура. Игрок неплохо начал выступления в Зирке и следует ожидать дальнейших успехов.

Но не стоит ожидать, что Зирка на кураже оставит Ворсклу без шансов. Обозленные игроки полтавчан захотят реабилитироваться после неудачи. Не стоит забывать, что из команд нижней половины Ворскла безоговорочно сильнейшая как по составу, так и по текущему положению в таблице.

У Ворсклы накануне матча нет особых кадровых проблем. В преддверии игры клуб продлил контракты с Кравченко и Одарюком, что должно лишь мотивировать футболистов на продуктивную игру. В свою очередь, у Зирки будет отсутствовать новичок команды Наилсон — у защитника повреждение.

Ориентировочные составы

Ворскла: Шуст — Ребенок, Чижов, Чеснаков, Пердута — Шарпар, Кравченко — Мякушко, Скляр, Хлебас — Загорулько

Зирка: Паст — Полегенько, Кучеренко, Перейра, Бацула — Лупашко, Экиса — Чичиков, Загальский, Щедрый — Ситало

Травмированные: Наилсон (Зирка)