Украина

Подопечные Вернидуба благодаря пенальти вырвали победу в конце поединка(0:1).

Сегодня нам предстояло увидеть матч между 12-ой и 3-ей командой УПЛ. Ожидалось, что Заря не испытает особых проблем в поединке с подопечными Кварцяного.

С первых минут Волынь взяла мяч под свой контроль. Особо ярко проявлял себя Диденко. В начале форвард пробил с угла штрафной, но Шевченко справился с этим ударом, а после навязал борьбу за круглого защитникам гостей, в результате чего Задерецкий получил мяч в непосредственной близости к воротам, но Форстер успел заблокировать удар.

Луганчане пытались комбинировать, но их атаки раз за разом сводились к забросам вперед. Первый момент у подопечных Вернидуба возник в середине тайма. Калитвинцев тонким пасом вывел Бонавентуре один на один, но Кичак не дал себя обвести, а секундами позже в отчаянном прыжке спас после добивания Петряка. Иван имел еще один момент через несколько минут, но перекинул и вратаря, и ворота. Бонавентуре частенько отрывался от защитников Волыни, но не всегда хватало зрелости молодому нападающему, чтобы грамотно распорядиться мячом. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Второй тайм начался с того, что гости терроризировали правый фланг обороны хозяев. Петряк, Бонавентуре и Паулиньо постоянно смещались в эту зону, но вывести это преимущество на табло у гостей не получилось. На исходе часа игры свой очередной момент имел Бонавентуре. Здорово он протащил мяч по левому флангу и смещался к воротам под углом, но пробил выше. Хотя в нескольких метрах от него ждал паса Любенович. Вряд ли опытный полузащитник не попал бы по пустым воротам.

Волынь ответила моментом Мемешева. Выходили хозяева три в одного защитника, но Редван пожадничал и не реализовал свой момент. Остроты атакам команды Кварцяного давали фланговые проходы Задерецкого, который к концу поединка начал довольно часто убегать от Опанасенко. Заря не реализовала еще один момент в конце матча. Соболь здорово накинул мяч в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Бонавентуре головой пробил выше ворот.

Развязка же произошла на 90-ой минуте, когда Кадимян попал в руку Роману Никитюку. Судья без колебаний назначил пенальти, который уверенно реализовал Форстер, как итог — Заря вырывает 3 очка, а подопечные Кварцяного могут гордиться таким матчем. Настоящий бой они дали 3-ей команде чемпионата.

Волынь – Заря 0:1

Голы: Форстер, 90(п)

Волынь: Кичак — Тетеренко, Р. Никитюк, Горопевшек, Шаповал ­— Чепелюк(Дудик, 68), Логинов — Мемешев(А. Никитюк, 89), Диденко, Задерецкий ­— Петров

Заря: Шевченко — Опанасенко, Форстер, Чечер, Соболь — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев(Бабенко, 80), Петряк(Любенович, 55), Паулиньо(Кадимян, 76) — Бонавентуре

Предупреждения: Шаповал, Горопевшек, Тетеренко, Р. Никитюк — Соболь