Украина

Легендарный защитник Динамо специально для Football.ua поделился своим мнением об изменении формата чемпионата Украины.

"На данный момент формат из 12 команд с разделением на две шестерки это один из нормальных, приемлемых вариантов . Особенно для той ситуации, в которой находится наша страна", — уверен Ващук.

"Модернизация формата? Мы подходим к чемпионата с точки зрения "Что существует на сегодняшний момент?". Нам же необходимо научиться смотреть на много лет вперед. Чтобы и футбол поднялся и болельщики вернулись на трибуны. В этой ситуации нужно придумать свою формулу для развития украинского футбола. Нам нужно пройти подготовительный период к тому, чтобы следующий чемпионат стал сильнее. Готовить команды во второй и первой лиге, чтобы у них была цель выходить в УПЛ. Они должны понимать для чего они туда выходят, у них должно быть желание бороться за попадание в УПЛ. Тогда будет конкуренция. Необходимо создать конкуренцию, которой на данный момент просто нет. Мы пытаемся "подмазать" действительность. Никто не может четко сказать, куда мы идем. Сегодня будет формат такой, завтра следующий. Сегодня одним нравится, а другим не нравится. Поэтому говорить, что на данный момент формат оптимальный – нельзя. Нужно его модернизировать, чтобы у команд появлялась цель попасть в шестерку, усилиться".

"Плей-офф между командами, занявшими 10-11 место в УПЛ и представителями Первой лиги? Это повысит интригу на местах. Отличный ход для популяризации футбола и привлечения болельщиков на трибуны. Нужно играть там, где болельщики ходят на футбол".

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