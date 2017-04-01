Украина

Защитник Зирки Андрей Бацула рассказал о мотивации команды на вторую часть сезона, а также поделился ожиданиями от поединка против Днепра.

По итогам первой части чемпионата Зирка финишировала на 9-м месте.

"Для нас, как команды, главная мотивация — брать три очка в каждой встрече независимо от того, в какой шестерке выступаем, и теперь это задание не изменилось. Если конкретно о себе — для меня важно расти как футболисту, чего стараюсь достигать в каждом поединке. Еще хочется побороться за приз УПЛ лучшей команды нашей шестерки — призы всегда приятно получать", — цитирует Бацулу официальный сайт УПЛ.

"Причины непопадания Зирки в первую шестерку? Это не совсем ко мне. Если интересно мое мнение, скажу так: действительно, три наставника за сезон — ситуация, которая не способствует получению положительного результата. Сначала у нас был Сергей Лавриненко, с которым мы вышли в УПЛ: у него свое видение футбола и тренировочного процесса".

"Потом пришел аргентинский специалист с радикально другими взглядами. После него — нынешний тренерский штаб со своими принципами. Причем во всех случаях это были специалисты, но, повторяю, с отличными методиками, к которым нам, игрокам, постоянно нужно было приспосабливаться. Верю, в следующем сезоне такого не будет, и мы спокойно будем работать с тренерами, к которым уже привыкли".

Сегодня Зирка на выезде сразится с Днепром в рамках 1-го тура второй части чемпионата.

"Надеюсь, эта игра, в отличие от поединка с Ворсклой, будет богата на голевые моменты. У Дмитрия Михайленко молодая команда, которая формируется вокруг опытного лидера Руслана Ротаня. С ними приятно играть".