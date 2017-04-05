Украина

Бывший футболист Динамо и сборной СССР Василий Рац опасается тотального развала киевского клуба.

В данный момент Динамо занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая лишь своему извечному конкуренту – Шахтеру. Для отечественной Премьер-лиги такое положение киевлян не является чем-то вопиющим, однако, по мнению Василия Раца, нынешнее Динамо — уже далеко не тот мощный и успешный клуб, коим был раньше.

"Мы уже потеряли Динамо как гранда украинского футбола, и я боюсь, что мой родной клуб может и вовсе прекратить существование, так как он падает все ниже и ниже", — заявил Рац в интервью Плюс Спорт.

"Динамо уволило аж 60 сотрудников, и по большей степени это были те люди, которые вряд ли на что-то влияли".

"По моему мнению, уволили не тех. Нужно прощаться с топ-менеджерами. Все же именно они загнали клуб в глухой угол и безденежье", — завершил Василий.