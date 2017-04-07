Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился своим мнением о тактике игры в три защитника и последними тенденциями в футболе.

- Как вы прокомментируете низкую результативность Шахтера в весенней части чемпионата? Донецкий клуб еще не забивал больше двух голов после перерыва...

- Практически все команды полностью закрываются в обороне и выходят максимум на 30 метров от ворот. Но, если честно, если кто-то переживает — я не переживаю совершенно, ведь мы выигрываем, а это главное.

- Готов ли выйти на поле Дентиньо?

- Дентиньо вернулся к нам, но он не готов играть. Он находится на финальной стадии восстановления.

- Готовы ли вы обсудить возможные форматы проведения чемпионата Украины?

- Обсуждение формата? Если меня пригласят, то я конечно же приду, ведь это очень важная инициатива. Я думаю, что в принципе это хорошая идея — собрать всех тренеров и обсудить не только формат УПЛ, но и более мелкие детали, которые поспособствуют развитию украинского футбола", — считает наставник.

- Готовы ли вы экспериментировать в команде с тремя защитниками?

- Многие команды играют с тремя центральными защитниками как в Украине, так и в Европе. Они становятся сильнее в обороне, но теряют риск в атаке, который так нужен команде. Я не являются поклонником такого футбола, но если и вносить такие изменения в команде, то они не производятся по щелчку пальца — нужно время.

Футбол очень много строится на тенденциях. Можно посмотреть на Челси, другие чемпионаты. Мы не должны в них вдаваться и держать свою точку и принципы футбола. Это как мода — если будут модными рубашки в полоску, то все будут носить их.

Football.ua