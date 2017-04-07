Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал отмену матча 1/4 финала Кубка Украины против Полтавы.

Поединок 1/4 финала Кубка Украины против Полтавы был отменен в связи с плохим состоянием газона. Паулу Фонсека признался, что рассчитывал на проведение матча, но считает решение об отмене игры справедливым.

"Было бы лучше играть. Мы хотели играть, но на том поле, на котором можно было показывать элементарный футбол. На поле Полтавы это практически нереально. Возрастает риск травм — это очень плохо. А имидж клуба? Представьте, кто-то смотрит за границей матч. Что они подумают о нашем чемпионате и кубке?", — задается вопросами Фонсека.

"Скажу вам честно, что кадры газона с матча вышли в одном из португальских журналов и комментарии были не лучшими. На самом деле, я понимаю, что здесь очень холодные зимы и очень тяжело поддерживать поле в надлежащем состоянии. Но еще на прошлой неделе у нас был матч, где мы сыграли на отличном поле, где было много травы. Поэтому зима ни в коем случае не может использоваться как отговорка", — считает тренер Шахтера.

Football.ua