Украина

17:00, Кропивницкий, стадион Зирка. Арбитр — Иван Бондарь. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Матч в Кропивницком обещает быть очень интересным противостоянием в рамках нижней шестерки. Очевидно, что амбиции обоих коллективов куда выше борьбы за выживание, однако расклады этого сезона уже предельно ясны.

Подходить к отчетному матчу Зирка и Ворскла будут в разном настроении. Кропивничане после сенсационной победы над Динамо провели невзрачный матч со все той же Ворсклой, а затем уступили Днепру. Явно не таких результатов ждали болельщики после той самой победы. Возможно даже такая сенсация сыграла злую шутку с подопечными Монарева и они эмоционально не смогли настроиться на последующие матчи.

А вот Ворскла, наконец, подходит к игре в лучшем расположении духа. Согласитесь, что положительных моментов у подопечных Сачко было мало. Можно бесконечно вспоминать, как полтавчане лишились шансов на борьбу за еврокубки в матче с Олимпиком. Можно вспомнить и некий конфликт между болельщиками и главным тренером.

Все это уже пройденный этап для клуба. Болельщики продолжают поддерживать команду, а она ответила им победой над Волынью. Но что касается самой игры, то к Ворскле пока достаточно много вопросов. Да, три очка — это хорошо, но следует сделать скидку на то, что соперником была последняя команда чемпионата.

В данном матче достаточно сложно выделить фаворита. Зирке, например, не поможет важный игрок основного состава Андрей Бацула. Это тоже должно внести свой отпечаток в тактические построения, ведь игрок был лидером Зирки по числу сыгранных минут в этом сезоне. Но зато на стороне команды будет родной стадион, где Зирка показывает достаточно бодрый футбол. Вряд ли следует ожидать, что мы увидим игру в одну калитку от какой-либо из команд.

Ориентировочные составы:

Зирка: Паст — Кучеренко, Перейра, Ковалев — Лупашко, Экиса — Чичиков, Щедрый, Загальский — Ситало, Эсеола

Ворскла: Сарнавский — Сапай, Чижов, Даллку, Пердута — Чеснаков, Ткачук — Хлебас, Скляр, Ребенок — Одарюк

Дисквалифицированные: Бацула