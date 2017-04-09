Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Зирки Роман Монарев ответил на вопросы журналистов после поединка с Ворсклой (1:0).

Зирка обыграла Ворсклу со счетом 1:0 благодаря голу Борхи Экисы на 60-й минуте поединка.

"Пытались использовать наши скоростные фланги и создать большинство впереди. У нас форварды обладают неплохой скоростью, поэтому пытались использовать свои сильные стороны", — сказал Монарев после матча.

"Получилась тяжелая боевая игра против хорошего соперника, матч держал в напряжении зрителей. Были моменты у нас, и у соперника, поэтому в конце получился немного авантюрный футбол. Хорошо то, что хорошо заканчивается".

В следующем туре УПЛ Зирка на выезде сыграет против Волыни.