Исполняющий обязанности главного тренера Зирки Роман Монарев ответил на вопросы журналистов после поединка с Ворсклой (1:0).
РОМАН МОНАРЕВ, ФОТО: БОГДАН ЗАЯЦ
09 апреля 2017, 13:46
Зирка обыграла Ворсклу со счетом 1:0 благодаря голу Борхи Экисы на 60-й минуте поединка.
"Пытались использовать наши скоростные фланги и создать большинство впереди. У нас форварды обладают неплохой скоростью, поэтому пытались использовать свои сильные стороны", — сказал Монарев после матча.
"Получилась тяжелая боевая игра против хорошего соперника, матч держал в напряжении зрителей. Были моменты у нас, и у соперника, поэтому в конце получился немного авантюрный футбол. Хорошо то, что хорошо заканчивается".
В следующем туре УПЛ Зирка на выезде сыграет против Волыни.