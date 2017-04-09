Украина

Полузащитник Черноморца Александр Андриевский сравнял счет в матче с Шахтером красивым ударом с дальней дистанции.

Уступая по ходу матча, Черноморец сумел сравнять счет в игре с Шахтером еще до перерыва. Гол, который забили Моряки, вполне может считаться претендентом на лучший гол второго этапа УПЛ.

Александр Андриевский получил передачу в район 20 метров и в касание с левой пробил в верхний угол ворот Пятова, который был бессилен перед таким ударом.

Стоит отметить, что матч с Шахтером для Андриевского можно назвать принципиальным. Игрок выступает за Черноморец на правах аренды, а принадлежит киевскому Динамо, воспитанником которого и является.