Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков 24-го тура чемпионата Украины.

Евгений Паст (Зирка).

Ворскла создала у ворот Зирки несколько хороших моментов на протяжении матча (и начала это делать на второй минуте, когда мог забивать Мякушко, но выручил как раз Паст), и уверенная игра вратаря стала залогом успеха для хозяев в матче против прямого конкурента. Нельзя сказать, что Евгений записал на свой счет выдающийся матч, но в моментах, когда мог выручить свою команду, он это непременно делал, надежно справляясь еще и со своей работой в более простых ситуациях.

Никита Татарков (Черноморец).

В условиях отсутствия Данченко и Люльки, у одесситов возникла проблема с правым защитником. Решать ее нужно было как раз Татаркову, которому, конечно же, привычнее и комфортнее играть в полузащите, ближе к атаке. Нужно сказать, что со своей работой по всей бровке на неудобной позиции украинец справился, несмотря даже на то, что на его фланге Исмаили и Бернард периодически создавали моменты и обостряли игру (быть по-другому просто не могло).

Борха Экиса (Зирка).

Испанец является основным центральным защитником Зирки в этом сезоне, однако часто остается в тени: лидером обороны все же является не он, а Федерико Перрейра, который к тому – еще и капитан команды из Кропивницкого. Однако в матче против Ворсклы чаще в фокусе телекамер был именно Борха: он был достаточно надежен в защите, а во втором тайме еще и забил гол, который принес его команде победу в поединке с прямым конкурентом. При чем, Борха угрожал воротам сопернику трижды после стандартов.

Александр Азацкий (Черноморец).

Центральный защитник одесситов (располагался левее) сыграл просто и надежно. Конечно, не обошлось без шероховатостей и позиционных ошибок. Однако серьезные претензии к Азацкому предъявить сложно – он успевал за оппонентами, отлично вел единоборства, работал в подстраховке и отбирал мячи достаточно регулярно.

Николай Морозюк (Динамо).

Номинально Морозюк играл, конечно, справа в защите. Однако в нашей символической сборной несколько экспериментально отправится на левую бровку. Объяснение простое – справа нужно отдать должное Татаркову, но и Николая не включить в символическую сборную тяжело, учитывая его передачи с фланга в матче против Олимпика, и в целом отличную игру на обострение. Плюс ко всему – с левыми фулбеками в туре как-то не сложилось – выделить кого-либо тяжело.

Максим Каленчук (Сталь).

Капитан команды из Каменского не лучшим образом провел первым тайм (как и вся команда). Да и играла Сталь в этот день чаще за счет длинных передач. Однако именно Каленчук был настоящим лидером на поле во второй половине встречи и вел партнеров к победе. Неудивительно, что именно его передача на Карикари на 86 минуте стала голевой и ключевой в матче.

Александр Андриевский (Черноморец).

Прекрасный гол полузащитника затмевает другие мячи в этом туре с эстетической точки зрения. Но, что более важно, – гол хавбека стал ключевым в матче, вернув интригу, добавив уверенности своей команде и нервозности – Горнякам. Кроме этого, Андриевский много работал в середине поля и отлично справился со своими функциями диспетчера, но в то же время и разрушителя.

Денис Гармаш (Динамо).

Очередной матч в исполнении Дениса, в котором он не уходит с поля без забитых мячей. На этот раз полузащитник забил в ворота Олимпика, и в целом своей игрой доказал, что весной он – один из лучших в составе Динамо. Пожалуй, наравне с Ярмоленко и Бесединым. Гармаш много работает на футбольном поле во всех фазах игры, но в последнее время проявляет себя с наилучшей стороны, как игрок, максимально приближенный к нападающему.

Андрей Ярмоленко (Динамо).

Очередной шикарный матч в исполнении инсайда Динамо. После смещения Андрея ближе к центру атаки со сменой игровой схемы, капитан киевлян буквально расцвел, и забивает регулярно и на любой вкус. На этот раз дубль Ярмоленко стал базисом для легкой, уверенной игры всей команды и заслуженной победы в матче против неуступчивого Олимпика.

Кваме Карикари (Сталь).

Нападающему Стали хватило менее, чем получаса, чтобы сделать игру против Волыни. Ганец вышел на поле на 66 минуте при нулевом счете, и двумя точными ударами незадолго до финального свистка принес победу своей команде. Интересно, что у Карикари за время, проведенное на поле, далеко не лучшие статистические показатели: всего треть его передач были точными, он выиграл всего пятую часть единоборств (а на втором этаже, при росте 190 см – еще меньше). Но два удара – два гола, а счет на табло – 2:0. В этом сезоне Кваме забил уже 7 голов.

Артем Добвик (Днепр).

Еще один автор дубля в туре. При чем, нападающий Днепра так же, как и Карикари, оформил его достаточно быстро – в течение 14 минут. Сначала Артем сравнял счет в матче, а после – вывел Днепр вперед на Арене-Львов. Форвард еще раз доказал, что не зря вытеснил из основы Баланюка и что находится весной в прекрасной форме.

Сборная 24 тура (4 – 3 – 3): Паст – Татарков, Экиса, Азацкий, Морозюк – Каленчук, Андриевский, Гармаш – Ярмоленко, Добвик – Карикари.