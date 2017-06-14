Украина

Вардан Исраелян прокомментировал Football.ua ситуацию с будущим клуба из Каменского.

Напомним, несколько дней назад глава Черниговской ОГА Валерий Кулич в одном из интервью заявил, что у него есть достоверная информация о том, что Десна из Чернигова все же имеет шансы сыграть в Премьер-лиге в следующем сезоне: "… Мы достигли общего мнения с руководством клуба и будем совместно работать с ФФУ, с главой которой, Андреем Павелко, я разговаривал лично. Есть варианты. Несколько клубов могут сняться с УПЛ. Речь идет о Стали из Каменского, и это достоверная информация. Эта команда сейчас принимает решение, будет ли она участвовать в соревнованиях вообще".

Собственно говоря, эта фраза послужила поводом разобраться в ситуации более детально. Тем более, недавно стало известно, что клуб покинул главный тренер Леонид Кучук, а о его преемнике ничего до сих пор неизвестно. Плюс, на протяжении зимнего перерыва прошлого сезона, а также его весенней части регулярно появлялись новости о серьезных задолженностях клуба перед футболистами.

Первое, что нам удалось узнать из достоверных источников – на данный момент ситуация с долгами не решается, и клуб должен футболистам заработную плату за четыре полных месяца. При этом, клуб одним из первых прошел лицензирование и получил аттестат на участие в следующем сезоне Премьер-лиги.

Также нам удалось дозвониться и президенту Стали Вардану Исраеляну. Тот, как и всегда в общении со СМИ, был краток, но в то же время сказал главное: вопрос с участием клуба в УПЛ в следующем сезоне еще решается:

- Будет ли клуб представлен в УПЛ в следующем сезоне?

- День-два подождите, вопрос еще решается.

- То есть, вы пока не знаете?

- Вопрос решается на данный момент.

- Клуб получил аттестат, но еще не уверен в том, что будет играть в УПЛ?

- Никто же не говорит, что мы играть не будем. Дайте пару дней, и я все официально объявлю, как только все станет известно окончательно.

- Правда ли, что у клуба задолженность перед игроками в районе четырех месяцев?

- Нет, не правда.

- То есть, долгов нет вообще, или просто речь о других сроках?

- Послушайте, мне неудобно сейчас разговаривать. Мне нужно несколько дней, и все станет известно.

Собственно, из сказанного президентом клуба можно сделать вывод о том, что на данный момент участие Стали в УПЛ в следующем чемпионате находится под вопросом. При этом, у нас есть подтвержденная информация, что долги перед игроками все же существуют, и речь – именно о четырех месяцах, хоть это и опроверг Вардан Исраелян. Учитывая сложившуюся ситуацию, логично, что в клубе пока вряд ли кто-либо занимался тренерским вопросом, ведь на повестке дня – дела более глобального масштаба.

Также, по нашей информации, команда соберется 17 июня, и руководители пообещали объявить футболистам окончательное решение на счет будущего клуба. Пока же сами игроки не знают, что будет со Сталью в следующем сезоне, и узнают все со СМИ.

Возможно, многое в этом вопросе решится еще 16 числа на Конгрессе ФФУ. Окончательно же и официально все станет известно, скорее всего, на следующий день.

Анатолий Волков, Football.ua