Украина

Агент вингера Динамо Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал последние слухи о трансфере его клиента.

В СМИ появилась информация о том, что мюнхенская Бавария заинтересована в приобретении капитана киевского Динамо Андрея Ярмоленко. По данным Football.ua, эти слухи имеют под собой почву.

Агент игрока Вадим Шаблий не стал подтверждать данную информацию, но и опровержения от него также не последовало.

"В данный момент Андрей находится на отдыхе, после матчей сборной, готовится к новому сезону. В таком случае комментировать не вижу смысла. Интерес к Андрею проявляет много команд", — заявил Шаблий Football.ua.

"Ярмоленко переходит в Баварию? Переходит — это когда уже подписал контракт, мы ничего не подписывали".

По итогам прошедшего чемпионата Украины Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами, а также был признан лучшим игроком сезона.

Евгений Музыка, Football.ua

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