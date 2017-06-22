Украина

Новосозданному СК Днепр-1 не стоит рассчитывать на поддержку ультрас ФК Днепр.

Ранее во Вторую лигу был принят не только Днепр, но и новосозданный СК Днепр-1. Во главе СК стоит народный депутат Юрий Береза, которому активно помогает экс-футболист ФК Днепр Роман Зозуля.

"Мы, как ультрас Днепра, хотим обратить внимание, что для нас есть только один клуб – ФК Днепр. И пока он существует, мы будем поддерживать его – до последнего вздоха", — гласит заявление ультрас.

"Мы рады, что футбол в нашем городе развивается очень быстрыми темпами, но это не значит, что наше имя можно использовать ради рекламы или пиара своих проектов. Это наш официальный комментарий по поводу заявления Юрия Березы об участии СК Днепр-1 во Второй лиге".

Стоит отметить, что ФК Днепр вылетел из Премьер-лиги из-за регулярных снятий очков, которые накладывались на него из-за зарплатных задолженностей. По этой же причине днепряне были понижены сразу во Вторую лигу, где начнут сезон с -6 баллов.