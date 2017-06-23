Украина

Игроки Стали Юрий Панькив и Максим Каленчук перебрались в Александрию.

Как сообщает официальный сайт Александрии, сегодня, 23 июня, в Доме футбола клуба голкипер Юрий Панькив и полузащитник Максим Каленчук поставили свои подписи под контрактами.

Детали сделок не разглашаются. В прошлом сезоне Панькив провел за Сталь 28 матчей в УПЛ, тогда как Каленчук принял участие в 30 играх (1 гол и 6 ассистов).

Ранее Александрия усилилась Артемом Щедрым, Артемом Ситало, Андреем Бацулой и Андреем Суриковым.

Новички уже успели дать первые комментарии.

Юрий Панькив:

"О предложениях от других клубов, я считаю, сейчас вообще не стоит разговаривать, так как я подписал контракт с Александрией. Я не колебался с принятием решения. Много здесь также не нужно комментировать. Я играл за эту команду. Очень приятно, что мое возвращение приняли довольно тепло и искренне. Со своей стороны обещаю стараться делать все возможное для команды и болельщиков".

Максим Каленчук:

"Предложение продолжить свою карьеру в Александрии поступила от Владимира Шарана. Знаю, что мной уже давно интересуется эта команда. При разговоре главный тренер меня заверил, что я нужен команде. Была заинтересованность в моих силах со стороны нескольких украинских команд, а также из России и Казахстана. Но я принял решение подписать контракт с Александрией, потому что здесь почувствовал больше конкретики".

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