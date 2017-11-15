Украина

Как стало известно Football.ua, весной Динамо проведет товарищеский матч с дортмундской Боруссией.

Весной Динамо проведет товарищеский матч с Боруссией Д, сообщил источник Football.ua.

При этом команды будут играть основными составами, а Андрей Ярмоленко отыграет один тайм за "шмелей" и один тайм за свой бывший клуб.

"До чемпионата мира Динамо сыграет с дортмундской Боруссией в Киеве. Ярмоленко сыграет по тайму за обе команды, так прописано в контракте", — сказал Игорь Суркис.

Напомним, что 28 августа этого года Андрей Ярмоленко перебрался из Динамо в Боруссию Д за 25 миллионов евро.