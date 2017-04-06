ЧМ-2018. Отбор

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута считает, что капитан Интера Мауро Икарди принесет сборной Аргентины больше пользы, чем нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин.

Гонсало Игуаин (68 матчей и 31 гол за сборную) в Аргентине стал такой же "священной коровой", как и Лионель Месси. Место в составе национальной команде ему гарантировано в любом случае, и это только вредит результатам сборной, считает аргентинский экс-форвард Габриэль Батистута.

"На позиции классической "девятки" должен играть забивной футболист, — считает Батигол, 56 раз поражавший ворота соперников в 78 матчах за сборную Аргентины. — Мне очень нравится Игуаин, но в последнее время его вклад в сборную далеко не так значителен, как в успехи Ювентуса. Поэтому мой совет: уберите Гонсало хотя бы на время, и дайте шанс Икарди!"

Капитан Интера Мауро Икарди, лишь раз сыгравший за сборную Аргентины, игнорируется тренером национальной команды Эдгардо Баусой. Хотя в списке бомбардиров Серии А Икарди, забивший 20 мячей, опережает своего соотечественника из Ювентуса Игуаина, на счету которого 19 точных ударов.