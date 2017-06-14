ЧМ-2018. Отбор

Пожар произошел на стройке стадиона Волгоград-Арена.

Инцидент произошел утром в среду, 14 июня. Загорелся утеплитель на стадионе в Волгограде. По предварительным данным российской прессы, причиной возникновения пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении газосварочных работ. Погибших и пострадавших нет.

Отметим, что этот стадион строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года, несколько матчей которого будут проходить в Волгограде.