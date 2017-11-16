ЧМ-2018. Отбор

Приложение Earthquacke Network предупредило своих пользователей о возможности землетрясения, хотя угроза и оказалась ненастоящей.

В первом стыковом матче за выход на ЧМ Перу разошелся миром с Новой Зеландией – 0:0. Поэтому когда Джефферсон Фарфан забил перед своими фанатами, на стадионе и во всей столице страны Лиме начались бурные празднования.

Приложение Earthquake Network, которое использует телефоны пользователей, чтобы определять колебания, сообщило о возможном землетрясении.

Впрочем, причина оказалась не в том, что земля действительно начала трястись, а в одновременных колебаниях огромного количества телефонов в Лиме.

"Подтверждено, что в Лиме не было природной сейсмической активности. Похоже, что это радость перуанцев заставила приложение сработать", — заявили в Sismologia Chile.

На 65-й минуте Кристиан Рамос забил второй гол Перу. Матч закончился победой хозяев 2:0.

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