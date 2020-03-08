"Генуэзцы" выиграли титул, добыв минимальную победу в последнем туре.
Радость чемпионов Аргентины, фото getty images
08 марта 2020, 09:39
Бока Хуниорс в рамках заключительного тура чемпионат Аргентины минимально обыграла Химнасию Эсгриму благодаря голу Карлоса Тевеса.
Таким образом, "генуэзцы" обошли в турнирной таблице Ривер Плейт, который в параллельном матче потерял очки, сыграв вничью с Атлетико Тукуман (1:1).
Данный чемпионский титул стал 34 в истории Бока Хуниорс.
Отметим, что в составе "генуэзцев" 68 минут отыграл экс-защитник Динамо Карлос Самбрано.