Бока Хуниорс в рамках заключительного тура чемпионат Аргентины минимально обыграла Химнасию Эсгриму благодаря голу Карлоса Тевеса.

Таким образом, "генуэзцы" обошли в турнирной таблице Ривер Плейт, который в параллельном матче потерял очки, сыграв вничью с Атлетико Тукуман (1:1).

Данный чемпионский титул стал 34 в истории Бока Хуниорс.

Отметим, что в составе "генуэзцев" 68 минут отыграл экс-защитник Динамо Карлос Самбрано.