Аргентина

Легенда Ромы Даниэле Де Росси собирается стать тренером своей последней команды.

Бывший капитан Ромы Даниэле Де Росси сообщил о том, что намерен стать тренером команды, которая стала его последней в карьере игрока — Бока Хуниорс.

"Возможно, я последний в списке тех, кого Бока Хуниорс захочет видеть своим тренером, но я хочу этого, – сказал Де Росси в интервью La Nacion. – Мы уже обсуждали этот вопрос с Николасом Бурдиссо еще до того, как у меня начались проблемы, и, думаю, еще вернемся к этому разговору".

"Когда мы обсуждали прекращение действия моего контракта на Бомбонере, я смотрел на трофей Кубка Либертадорес и думал о том, что мне не удалось оставить след в истории этого великого клуба как игроку, но, возможно, удастся сделать это в качестве тренера".

36-летний Де Росси провел 616 матчей во всех турнирах в составе Ромы (63 гола), но за Бока Хуниорс сыграл лишь 7 (1).

Ранее сообщалось, что Фиорентина рассматривает кандидатуру Де Росси в качестве преемника Беппе Якини, а бывший тренер Даниэле, Клаудио Раньери, уверен, что из него получится отличный специалист.