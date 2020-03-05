Италия

Легенда "волков", похоже, сменит своего отца на посту главного тренера молодежной команды.

Бывший итальянский полузащитник Даниэле Де Росси, завершивший профессиональную карьеру в январе этого года, в ближайшем будущем может вернуться в Рому, однако теперь уже в качестве тренера.

Как сообщает Corriere dello Sport, 36-летний итальянец должен возглавить молодежную команду "волков". Примечательно, что в данный момент эту должность занимает Альберто Де Росси, отец Даниэле.

Специалист проработал в системе клуба 27 лет и теперь планирует уйти в отставку, освободив место для собственного сына.

Стоит отметить, что назначение Де Росси-младшего с большой долей вероятности произойдет в начале следующего сезона, поскольку сперва ему необходимо получить лицензию, позволяющую заниматься тренерской деятельность.

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