Италия

Легендарный экс-полузащитник Ромы Даниэле Де Росси рассказал о своих планах.

Даниэле Де Росси заявил, что хочет, чтобы его пригласили в Рому из-за того, что он стал хорошим тренером, а не за былые заслуги футболиста.

"Я больше не старый футболист, я становлюсь молодым тренером, – цитирует бывшего капитана "волков" Tuttomercatoweb. – Конечно, я хотел бы возглавить Рому, но сначала я должен стать хорошим тренером. Я хочу приносить пользу клубу, а не занимать должность, пользуясь тем, что меня считают одним из символов команды".

"Было бы неплохо поработать в Роме подольше, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что никто не способен тренировать "джаллоросси" так же долго, как я играл за эту команду".

Даниэле 18 сезонов выступал за Рому (616 матчей во всех турнирах, 63 гола), а в сезоне-2019/20 перешел в Бока Хуниорс (7, 1), где и завершил карьеру игрока.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.